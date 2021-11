Agnès Menoud

LA SIONGE

Le 17 janvier 1936, par une grosse neige, naissait Agnès à la ferme des Fiots, à Sommentier. Entourée de ses neuf frères et sœurs, elle grandit au rythme des saisons et des travaux de la ferme. Plus tard, elle travaille comme employée de maison et comme serveuse.

L’été 1963, la chapelle Sainte-Anne à Sommentier célèbre le mariage d’Agnès avec André. Celle-ci rejoint son époux à Sâles et la famille s’agrandit avec Jacques, Françoise et Catherine.

L’aventure continue à La Sionge, en 1969, où le couple a acheté une ferme. Agnès y trouve le confort, un grand jardin. Mais là, elle n’a plus la vue sur le Moléson… Habile de ses mains, elle réalise des vêtements, dont les costumes de carnaval de ses enfants. Agnès aurait aimé être maîtresse d’ouvrage. Les années passent, sa maison est…