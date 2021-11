Année compliquée pour l’agriculture

BILAN. Si l’année 2020 se voulait réjouissante, les caprices de la nature de cette année ont mis à rude épreuve le monde de l’agriculture. Tel est le constat de Fritz Glauser, président de l’Union des paysans fribourgeois (UPF) dans le rapport annuel de l’UPF et de la Chambre fribourgeoise d’agriculture (CFA). Ce dernier indique que les grandes cultures de blé, de pommes de terre, de colza et de betteraves ont souffert d’un printemps froid et d’un été pluvieux. «Le rendement des céréales est environ de 25% moins élevé que normalement. Mais grâce aux bonnes récoltes des quatre dernières années, il n’y aura pas de souci d’approvisionnement.»

«La politique dicte le rythme»

Selon Fritz Glauser, la météo n’est pas la seule responsable de cette année mouvementée. Il pointe du doigt la politique.…