née Girard

VUISTERNENS-DT-ROMONT

Le 1er novembre, Anne-Marie Menoud a quitté ce monde dans le silence, comme une bougie qui s’éteint. Agée de 95 ans, elle séjournait à l’EMS Les Camélias à Marsens. Une cérémonie a lieu ce jeudi, en l’église de Vuisternens-devant-Romont.

Anne-Marie est née le 4 juin 1926 dans la famille d’Olivier et Jeanne Girard. Elle était la quatrième des 14 enfants de la fratrie et s’occupa beaucoup de ses frères et sœurs, d’où sa passion pour les enfants. Dans sa jeunesse, elle mit ses nombreuses qualités au service, notamment, de la famille Wander à Berne et de celle du photographe Glasson à Bulle. Puis elle travailla au café du Cercle à Vuisternens-devant-Romont.

En 1949, elle épousa André Menoud, le fils des tenanciers. Elle eut la douleur de le perdre en 1995. De…