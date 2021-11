Télévision

RTS 2, MARDI, À 21 H 20

Le 11 avril 1970 à 13 h 13, Apollo 13 s’envole avec trois hommes à son bord: Jim Lovell, son ami Fred Haise et Jack Swigert. Ils font partie de la mission Apollo 13 qui doit se poser sur la Lune. Le 13 avril à 21 h 07, Lovell prend contact avec la base de Houston pour annoncer un sérieux problème: une sombre et violente explosion a mis en péril les réserves d’oxygène, le vaisseau endommagé ne pourra pas atteindre la Lune, il faut donc se débrouiller pour qu’ils puissent rentrer sur Terre sans dommages. Au sol, le directeur de vol, Gene Kranz et ses collaborateurs, tentent de trouver une solution. A cours d’oxygène, les trois astronautes se réfugient dans le Lem qui n’était, à l’origine, conçu pour ne recevoir que deux personnes. Le pays entier est sur…