Avant le coup d’envoi

«Finir l’année au deuxième rang serait une super affaire»

TEAM VAUD M21 - FC BULLE

Premier match du deuxième tour et dernier de l’a n - née civ ile pour le FC Bulle, ce samedi après-midi (16 h) sur la pelouse synthétique des espoirs du Lausanne-Sport.

Hors jeu. Thomas Alonso et Sofien Benbachir sont à l’infirmerie. Retour de Patrick Dos Santos et Kevin Sumbula.

Enjeu. Lucien Dénervaud n’a qu’un seul souhait pour cet ultime effort en 2021: «Gagner. C’est le plus important à ce stade du championnat. Finir l’année au deuxième rang serait une super affaire.» Le FC Bulle disposerait alors du plus solide argument pour conserver ses meilleurs joueurs et en attirer d’autres durant l’hiver. Pour revoir également ses objectifs à la hausse en 1re ligue.

Mais avant, il faut terminer le travail face…