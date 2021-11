RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Voitures électriques: le casse-tête de la recharge

Les Suisses roulent toujours plus à l’électricité. Cet été, le quart des nouvelles voitures immatriculées étaient soit totalement électriques, soit hybrides. Mais où, comment et à quelles conditions recharger ces véhicules? Le pays compte plus de 6000 bornes publiques et une multitude de systèmes de tarification pour faire le plein. ABE passe au crible la qualité du réseau de base de l’électromobilité. ■