Ces colosses dans le paysage

L’architecte fribourgeois Cyrill Haymoz parcourt la Suisse pour photographier les silos à grains. Ces tours de béton si nécessaires un temps, si détonnantes aujourd’hui.

YANN GUERCHANIK

«Cela semble une bonne idée au début. Mais très vite, on se demande dans quoi on s’est embarqué!» Cyrill Haymoz, 54 ans, s’amuse de ce projet de longue haleine, devenu «presque un peu pénible», comme il le dit lui-même. Dès 2001, l’architecte fribourgeois s’est mis en tête de photographier les silos à grains du Plateau suisse, ces constructions comme autant de points fixes dans le paysage entre Genève et Romanshorn.

Ce samedi après-midi, au Musée du papier peint de Mézières, il donne une conférence sur le sujet. Manière de partager un peu son travail resté pour ainsi dire confidentiel. Membre fondateur du…