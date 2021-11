Claudio Capéo à CO2

SAISON CULTURELLE. La révélation date de 2016 et de la cinquième édition de The Voice. Claudio Capéo n’en sort pas vainqueur, mais a eu le temps de se faire remarquer en interprétant Chez Laurette de Michel Delpech et Mathilde de Jacques Brel. Cinq ans plus tard, le chanteur français poursuit une route jalonnée de succès, qui passe ce jeudi par la salle CO2, à La Tourde-Trême.

Rappeler ces deux titres n’est pas innocent: Claudio Capéo, né en 1985, se place clairement dans la lignée de la chanson française classique, même s’il la revisite. Son goût de la tradition se retrouve dans son dernier album, où il reprend des standards italiens.

Après la révélation télévisuelle, Claudio Capéo n’a guère attendu pour sortir un album, son troisième. Lancé en été 2016 et porté par le single Un homme…