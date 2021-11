Conséquences sur les coûts de la santé

J’ai été consternée d’apprendre que certains politiciens de droite s’opposaient à cette initiative, car elle augmenterait les coûts de la santé. Bien au contraire, un ratio suffisant d’infirmier·ère·s dans une équipe soignante diminue le risque de complications, de mortalité. Pour les patients à domicile et en EMS, ils ou elles évitent des hospitalisations inappropriées. Différentes études évaluent le potentiel d’économie à plus de 350 millions par an. Par ailleurs, le contre-projet du Conseil fédéral est axé essentiellement sur la formation. C’est clairement insuffisant pour faire face à la grave pénurie de personnel infirmier qui nous menace. Effectivement, 40% des soignant·e·s quittent la profession prématurément, dont un tiers déjà avant dix ans de pratique. Il est primordial d’améliorer les conditions de travail que ce soit en termes de pénibilité en augmentant les effectifs, en diminuant les charges administratives, en facilitant la conciliation avec la vie familiale, mais également en termes de revalorisation des compétences, des salaires et des indemnités. Pour exemple, dans notre canton, les infirmier·ère·s de niveau bachelor (HES) sont salariées une classe en dessous des enseignants au primaire (HEP), des éducateurs et assistants sociaux. A savoir qu’une classe au niveau moyen (échelon 10 sur 20) correspond à une différence de 3500 francs par an. Vous conviendrez que la prime Covid unique de 500 francs paraît ainsi bien dérisoire… Chantal Pythoud, députée et conseillère communale, Bulle