Conséquences sur les coûts de la santé

Tribune libre

A propos de l’initiative pour des soins infirmiers forts.

J’ai été consternée d’apprendre que certains politiciens de droite s’opposaient à cette initiative, car elle augmenterait les coûts de la santé. Bien au contraire, un ratio suffisant d’infirmier·ère·s dans une équipe soignante diminue le risque de complications, de mortalité. Pour les patients à domicile et en EMS, ils ou elles évitent des hospitalisations inappropriées. Différentes études évaluent le potentiel d’économie à plus de 350 millions par an.

Par ailleurs, le contre-projet du Conseil fédéral est axé essentiellement sur la formation. C’est clairement insuffisant pour faire face à la grave pénurie de personnel infirmier qui nous menace. Effectivement, 40% des soignant·e·s quittent la profession prématurément,…