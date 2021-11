Conversation avec un membre intime

NUITHONIE. Pour le prix d’un menu du jour, le public assiste à une représentation et déguste un repas à la pause de midi. C’est le principe même du Midi théâtre: se régaler doublement. Au menu, ce mardi, mercredi et jeudi, Nuithonie vous propose Conversation avec mon pénis. On y savoure la relation complexe qu’entretient Tom avec son «meilleur ami». Une pointe de philosophie sur un lit d’humour.

Cette courte comédie, revendique une «parole vive et colorée, sans tabous». D’après une traduction du texte original en anglais du Néo-Zélandais Dean Hewison, elle est l’œuvre de la compagnie fribourgeoise Epsilon, emmenée par la comédienne Amélie Chérubin-Soulières, qui signe ici la mise en scène. A l’interprétation, on retrouve Maria Augusta Balla et Olivier Havran. YG

Villars-sur-Glâne, mardi 30…