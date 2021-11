Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE MONOPOLY SUR LA GRUYÈRE est en vente, est-ce une bonne nouvelle ou un mauvais présage? Où construire encore une maison, deux maisons, trois maisons, un hôtel et encaisser à chaque tour de piste par ici? Le slogan de la publicité, lui-même, suscite l’inquiétude: «Vous avez toujours voulu régner sur la Gruyère?» Oh! non. Ni Dieu, ni maître, ni propriétaire d’hôtel sur la case Grand-Rue de Bulle.

MISE À JOUR DE CES EXPRESSIONS de la langue française: «Facebook ne fait pas le bonheur.» «Les ondes s’envolent, les écrits restent.» «Etre au bout de sa batterie.» «Autant chercher un like dans une botte de hashtags.» «C’est du gâteau vegan.» «Etre né avec une coque d’argent d’iPhone dans la bouche.» «Ne pas mettre toutes ses Tesla dans le même panier.» «Payer Postcard sur…