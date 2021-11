Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

MAUVAISE SURPRISE, Fribourg se trouve en bonne position parmi les cantons les plus venteux du pays et donc propice aux champs d’éoliennes. A choisir, on préférerait être un désert culturel.

LA TROISIÈME DOSE DE VACCIN contre le Covid-19 est dite dose «booster». Nom bien choisi, indeed. Booste-toi d’là, dit le moins de 65 ans qui veut sa piqûre au plus de 65 ans qui dragouille l’infirmière.

NOUVELLE CATÉGORIE DANS LA POPULATION. Les nonvaccinés, on connaît. Voici maintenant les non-skieurs que les stations de ski des Alpes fribourgeoises veulent attirer cet hiver avec des activités certainement joyeuses si l’on se réfère aux noms qu’elles portent: snowtubing, footgolf, yukigassen avec des boules de neige fabriquées par une machine. Dans la catégorie des non, il y a…