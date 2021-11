Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

BLACK FRIDAY, BLACK WEEK-END… Vivement les Soulages days, qu’on s’intéresse à la peinture.

ELLE ARRIVE, ELLE EST LÀ, la cinquième vague… Touchons du bois, puis désinfection des mains.

LE BILINGUISME PAR LE DÉTAIL. Dans Bio Gemüse Seeland

(projet de soutien aux maraîchers écolos du Seeland), il y a au moins un mot français, «gemüse», qui veut dire «fin de vie» chez les rappeurs.

CITATION DE SAMIA HURST, vice-présidente de la Task force Covid-19 de la Confédération, à la presse, cette semaine: «Lorsque quelqu’un est contagieux malgré l’exigence du passe, ce sont les non-immunisés qui ont le plus de chances de tomber malade.» Dans le cas d’un malheur, on ne dit pas chance, mais risque… le risque de tomber malade. La chance, c’est à la roulette: rouge impair et passe.

LE…