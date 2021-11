Des explosifs découverts et neutralisés sur un chantier

COURTEPIN. Trois lots de plusieurs kilos d’explosifs et des détonateurs électriques ont été découverts sur le chantier d’une maison en rénovation mercredi à Courtepin, selon un communiqué de la police. Une dizaine de patrouilles, des spécialistes du bureau des armes et explosifs ainsi que des pompiers ont été rapidement dépêchés sur place. Un bouclage a été mis en place et les habitants des maisons voisines ont été évacués. Les opérations de neutralisation ont été effectuées par des spécialistes de la police cantonale vaudoise. Trois détonations ont été nécessaires pour détruire les explosifs, ce qui a entraîné des dégâts matériels principalement sur le chantier. Une enquête est en cours pour déterminer la provenance des explosifs.