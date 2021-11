Deux résolutions ont été adoptées

FEDE. Les délégués de la Fédération des associations du personnel des services publics du canton (FEDE) étaient réunis en assemblée hier à Fribourg. Avec l’aboutissement de la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat et la modification de la Loi sur le personnel de l’Etat (LPers), les dossiers chauds ont été liquidés pendant cette législature. Les revendications de la FEDE portent désormais sur les conditions-cadres accordées au personnel et notamment la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Les délégués ont adopté à l’unanimité deux résolutions. La première concerne la préservation de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Elle demande que les organisations de défense du personnel soient mieux intégrées lorsque des tensions ou des cas de…