Doc à la Une

RTS 1, MERCREDI, À 21 H 20

Innommable, l’affaire Dutroux

Cela aurait pu être un fait divers et le rester… Ce fut un tsunami. Il y a 25 ans, la plus importante affaire de disparition d’enfants en Belgique va ébranler tout un pays. Après, plus rien ne sera pareil. Retour sur l’affaire Dutroux, en quatre épisodes. Innommable, l’affaire Dutroux est une série documentaire de quatre épisodes qui retrace, avec des documents inédits et une approche singulière, le combat incessant des victimes rescapées et de leurs parents. Les héroïnes et les héros, ce sont eux. Ils vont réussir à faire changer à jamais notre société, notre police, notre justice. ■