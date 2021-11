Doc à la Une

RTS 1, MERCREDI, À 22 H 10

Alcool au féminin

Aujourd’hui, elles seraient entre 500 000 et 1,5 million de femmes françaises à avoir une «consommation problématique d’alcool». Un chiffre en constante augmentation, à mesure que se répandent les afterworks, les apéros Skype et autres nouveaux modes de consommation comme le binge drinking. Pourquoi de plus en plus de femmes tombent-elles dans cette dépendance? Pour lever ce tabou, la caméra s’invite discrètement dans le cabinet de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, première psychiatre addictologue à avoir ouvert une consultation d’alcoologie réservée aux femmes, à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. A travers des séances de consultation, des séquences de témoignages, de vie quotidienne et de groupes de parole, mais aussi des interventions…