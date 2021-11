Du rouge dans le noir et blanc

BANDE DESSINÉE. Une grande ville des Etats-Unis dans les années 1950, loin des clichés des banlieues ensoleillées et de l’American way of life. Une rue glauque, un hôtel minable, une chambre miteuse. Tranchant avec ce décor mal famé, une rouquine en tailleur sexy du nom de Caprice rentre chez elle, attendue par un homme armé qui la connaît, qui l’a aimée et qui maintenant la menace. Slick, c’est son nom, est venu pour une vengeance et aussi pour régler certains comptes… Il faut dire qu’il doit beaucoup d’argent aux mauvaises personnes, dont le nouveau fiancé de Caprice, un chef mafieux.

Histoire de malfrats et de pègre, Noir burlesque rappelle les polars américains de l’après-guerre, remplis de personnages archétypaux – le boss arrogant, l’armoire à glace, la petite frappe prétentieuse,…