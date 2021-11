Du vécu, du théâtre et le plein d’émotions

Dans LesItaliens, Massimo Furlan a invité des acteurs non professionnels à évoquer leur parcours d’immigrés. Ce spectacle plein d’humour, de tendresse et d’émotion est à découvrir demain à CO2.

ÉRIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. En Suisse romande, il est un des metteurs en scène les plus habiles à mélanger la fantaisie, la réflexion, l’humour et l’émotion. Un spectacle de Massimo Furlan n’est jamais banal et celui que la saison culturelle de CO2 accueille ce vendredi figure parmi ses plus éclatantes réussites.

Comme son nom l’indique, la pièce s’intéresse à nos voisins du sud. Les Italiens, ce sont ces immigrés que l’on a regroupés sous ce nom (quand ce n’était pas d’autres, plus péjoratifs), alors que leurs régions d’origine, leurs histoires, leurs dialectes n’étaient pas les…