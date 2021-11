Elections, congratulations!

Il est inadmissible de voir les réunions festives de ces joyeux compagnons de l’élite politicienne nouvellement sortis de l’œuf se féliciter parmi sans masques ni mesures de distanciation à l’heure où les heureux vaccinés de la Terre portent et diffusent le virus du Covid-19 autant que le commun des mortels pas encore piqués. On peut y ajouter les randonneurs de cet automne, les skieurs de cet hiver, les accidentés de la route et des aléas de la santé et de la vie en général, qui tous risquent de compromettre l’équilibre hospitalier vandalisé par le profit économique bien avant le Covid-19-20-21-22-23, etc. Preuve est faite, dans les EMS une fois de plus, que le contrôle de la contagion n’est possible qu’avec le port du masque pour tous en milieu fermé, la désinfection systématique des mains, et la distanciation sociale raisonnée. Tout le reste n’est que foutaises argumentaires pour une prétendue «liberté», celle de fournir la preuve officielle de sa bonne santé et de subir un contrôle identitaire à tout bout de champ, curieuse conception de «la vie d’avant» vendue par de mauvais représentants de commerce: personne ne se souvient de ce genre de procédure avant le Covid-19-20-21-22-23, etc. Ou bien? Marie-Claire Dewarrat, Châtel-St-Denis