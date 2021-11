Engagez-vous, qu’ils disaient

Le budget de notre canton vient d’être soumis au Parlement cantonal. Il a été adopté. Mais il faut déplorer 26 (!) abstentions à ce vote. Vingt-six députés tout simplement incapables de donner un avis sur les dépenses du ménage cantonal pour l’année prochaine. Vingt-six députés, tous issus du groupe socialiste. Et pourtant, pour la législature à venir, 101 candidats PS se pressent au portillon. Toutes et tous emballés de se mettre au service de l’Etat! Ou par le jeton de présence et la carte de visite, on se le demande. C’est pourtant à se demander si le meilleur service qu’ils puissent rendre ne devrait pas être… de s’abstenir! En effet, à quoi bon élire ces 26 personnes, si elles ne sont pas capables d’assumer une décision aussi essentielle. Je peux comprendre qu’elles n’adhèrent pas au budget présenté. Mais alors pourquoi ne pas voter «non»? Pour pouvoir critiquer, tout au long de l’année, n’importe quelle dépense et recette adoptée par le reste du Parlement? Notre système démocratique mérite autre chose que l’abstention. Dans nos parlements, elle devrait être bannie. J’y ajoute la vergogne, parce que ces gens sont sur le point de se faire élire, ou réélire. Tant d’affiches, de présentations de candidats et de slogans pour en arriver là, c’est se moquer du citoyen. Mesdames et Messieurs les député·e·s, vous êtes choisi·e·s pour décider. Pas pour tergiverser. Merci à celles et ceux qui s’engagent, pour de vrai, et bonne législature! Jean-Marie Vuagniaux, Bulle