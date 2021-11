Euphonia champion de Suisse

Lors du Concours suisse des brass bands qui s’est déroulé ce week-end à Montreux, l’ensemble de cuivres Euphonia a remporté le premier prix de la catégorie Elite. Samedi soir, sous la direction de Michael Bach, les musiciens ont joué la pièce La Passiun d’Oliver Waespi. Ils ont obtenu 97 points, devant Graubünden Brass (95 points) et Brass Band Harmonie Neuenkirch (94 points). Euphonia, basé à Bulle, est champion de Suisse pour la troisième année consécutive: «La coupe a été remportée en 2019 (dans la même catégorie) et elle a été gardée en 2020, la compétition ne s’étant pas déroulée à cause du Covid», a relevé Lionel Jaquet, président de l’ensemble de cuivres. ACN