Explication finale à Porsel

COURSE À PIED. La neuvième et dernière étape de la FriRun Cup se tient ce dimanche à l’occasion du 44e Trophée de la vallée du Flon. Si le Gruérien Jérémy Schouwey (blessé) et la Giblousienne Marion Monney sont assurés du titre au classement général, des places sur les podiums restent à prendre à Porsel.

Pour ce faire, il faudra dompter le parcours «casse-pattes» de 12,5 kilomètres. Le départ est fixé à 10 h 15 pour les pelotons adultes, emmenés par le Fribourgeois Jari Piller, épatant 9e à Morat-Fribourg, et la Glânoise Vanessa Pittet, détentrice du record féminin.

De quoi réjouir le président Pierre-Yves Cardinaux. «Nous voulions dès le début organiser ce Trophée, même sous une forme simple (entièrement à l’extérieur, passe Covid non requis). Cette course est importante pour la vie du…