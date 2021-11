Initiative pour des primes abordables déposée

Le comité d’initiative demandant «des primes abordables» a déposé à la Chancellerie d’Etat, hier aprèsmidi, ses listes de signatures. II en a réuni 7173, dans les délais, pour demander que l’Etat prenne des mesures afin que les primes de l’assurance maladie obligatoire restent supportables – notamment avec des réductions quand la charge représente plus de 10% du revenu disponible. «Le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation ou non de l’aboutissement de l’initiative seront publiés dans la Feuille officielle», communique la Chancellerie. Issu du PS, le comité pour cette initiative cantonale est constitué des personnes suivantes: Alizée Rey, Jean-François Steiert, Christian Levrat, Valérie Piller Carrard, Ursula Schneider Schüttel, Carl-Alex Ridoré et Simon…