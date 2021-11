A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: exposition La preuve parl ’image, archives de la justice et de la police. Jusqu’au 27 février.

Dans l’espace Trésors des collections, Eclats d’arts, nouvelle collection 2014-2021. Jusqu’au 27 février.

Sur le Mur blanc: Montsalvens, de l’électricité dans l’eau, photos d’Elise Heuberger et Michel Roggo. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

Trace-Ecart: Sauvage, exposition de Jacques Rime et Neil Villard. Jusqu’à dimanche. Sa-di 11h-17h.

Rue de Montsalvens 1: Radiographies d’un territoire sous restriction pandémique, installation sur mur (presque) borgne par Jacques Maillard. Jusqu’à dimanche.

La Distillerie: YUUKOKU, exposition collective d’Ai Ikeda, JOD, Yaeka Tabara, Rinaldo Wirz et Miriam Zegrer. Jusqu’à dimanche. Sa-di 11h-17h.

Galerie Osmoz: 4e…