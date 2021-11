A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu,me, ve 14h,sa 10h et 14h.

BULLE

Ebullition: Berceuses, concert avec Aurélie Emery, Delia Meshlir, Emilie Zoé, Laure Betris, Sara Oswald, etc., et la performance CollectiveVibrations, avec Pascal Yerly et Martin Bielmann.

Ve 21h30.

Tréteaux de Chalamala: US, lecture musicale, avec Céline Cesa et Zita Félixe. Ve et sa 19h30, di 11h.

A la porte à côté: vide-dressing 100% féminin. Sa 11h-18h, di 10h-13h.

CERNIAT

Auberge de la Berra: théâtre en patois joué par la Jeunesse de Cerniat. Réservations au 079 246 65 91. Ve et sa 20h, di 14h30.

CHARMEY

Forêt/atelier de Vincent Gachet: journée d’initiation autour du tavillon. Réservations à inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou au 0848 110 888. Sa…