A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me et ve 14h, sa 10h et 14h.

Bourg de l’Auge 3: vide-dressing by Annie. Me 10h-19h.



BULLE

Place du Tilleul: projection en boucle d’extraits de films tournés par Erhard Loretan. Une animation offerte par les Amis du Musée gruérien à l’occasion des 10 ans de la mort de l’alpiniste gruérien. Jusqu’au 5 décembre.



Temple: portes ouvertes, avec thé, crèche, photos, bougies. Me 17 h-19 h, sa 17 h-20 h. Jusqu’au 22 décembre.

LE PÂQUIER

Carmel: célébration de l’Eucharistie. Ma 19h30.



ROMONT

La Rumeur: séance de dédicaces de Nicolas Feuz pour ses derniers livres. Me 16h-18h 30.

TREYVAUX

L’Arbanel: Voyage, spectacle musical pour les enfants dès 4 ans. Me 15h.