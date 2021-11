A l’est, bien du nouveau

BANDE DESSINÉE

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

ASTÉRIX ET LE GRIFFON

Editions Albert-René

Il est impossible de se plonger dans une œuvre reprise de René Goscinny sans craindre la déception, voire la trahison. Alors, à chaque fois, une appréhension logique s’installe. Celle-ci est vite mise de côté à la lecture d’Astérix et le Griffon. Cette nouvelle aventure du petit Gaulois constitue en effet un très bon cru, tant le scénario et les dialogues de Jean-Yves Ferri sont à la hauteur, tout comme le dessin de Didier Conrad. Plus qu’une nostalgie, c’est bien à un héritage assumé que l’on assiste.

Cette fois, Astérix et Obélix se rendent à l’est, dans les plaines neigeuses du pays des Sarmates, sur les traces d’une expédition romaine recherchant des créatures légendaires. Pour la guider, elle a…