La légèreté de l’être Aimee

MUSIQUE

Aimee Mann

QUEENS OF THE SUMMER HOTEL

SuperEgo Records

A 61 ans passés, Aimee Mann n’a jamais connu le succès. L’épouse du compositeur Michael Penn – frère de l’acteur et réalisateur Sean Penn – a connu les bougies de la rampe, lorsqu’elle a signé et chanté plusieurs chansons du film Magnolia, de Paul Thomas Anderson en 1999. Puis plus grand écho.

Cela dit, avec son dixième album en près de trente ans de carrière, la Californienne vient peut-être de composer son chef-d’œuvre. Né dans l’urgence, Queens of the summer hotel a pour point de départ l’adaptation d’Une vie volée (Girl, Interrupted), où l’écrivaine Susanna Kaysen racontait son séjour dans un hôpital psychiatrique à la fin des années 1960. Un thème cher à Aimee Mann, qui venait d’évoquer ses propres tourments intérieurs…