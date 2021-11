La liste des biens de l’Etat

M. Steiert, actuel président du Gouvernement et candidat à sa réélection au Conseil d’Etat, assure avoir repris la DAEC dans un mauvais état et ne cesse de répéter, en parlant du Service des bâtiments (SBât): «Quand je suis arrivé, nous n’avions même pas une liste des immeubles appartenant à l’Etat. La moindre des choses pour pouvoir gérer un parc immobilier de quelque 700 biens.» (La Gruyère du 19 octobre).

Ayant travaillé de nombreuses années au Service des bâtiments, je peux affirmer qu’il existait bel et bien une liste des immeubles à mon arrivée en 1993 et qu’elle existait toujours à l’arrivée de M. Steiert en 2017, alors informatisée et complétée avec désignation du bâtiment, par commune, par district, valeur et prime ECAB, propriétaire inscrit (forêt, Bellechasse, ECAB, Collège Saint-Michel, etc.). Ces propos sont donc malhonnêtes et méprisants envers le travail effectué par tous les collaborateurs du SBât.

Il paraît inconcevable que M. Steiert, après cinq années comme directeur de la DAEC ne soit pas au courant de cette liste. Celle-ci est indispensable et est utilisée quotidiennement par les collaborateurs du SBât, puisque nécessaire pour toutes les opérations comptables grevant les différents immeubles. Comment M. Steiert, qui supervise le budget du SBât, peut-il ne pas avoir connaissance de cette liste d’immeubles? Il s’agit manifestement d’une grande méconnaissance du fonctionnement d’un de ses propres services.

Ses propos sur l’état de la DAEC à son arrivée doivent également réjouir ses derniers prédécesseurs (MM. Godel et Ropraz) avec qui il faisait bon travailler et où les projets avançaient avec soutien et pragmatisme. Je vous laisserai juge des manquements du directeur de la DAEC au moment de glisser un bulletin dans l’urne.

Jean-Marie Pasquier, Maules