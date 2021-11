La liste des biens de l’Etat

Tribune libre

A propos du Service des bâtiments et de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions.

M. Steiert, actuel président du Gouvernement et candidat à sa réélection au Conseil d’Etat, assure avoir repris la DAEC dans un mauvais état et ne cesse de répéter, en parlant du Service des bâtiments (SBât): «Quand je suis arrivé, nous n’avions même pas une liste des immeubles appartenant à l’Etat. La moindre des choses pour pouvoir gérer un parc immobilier de quelque 700 biens.» (La Gruyère du 19 octobre).

Ayant travaillé de nombreuses années au Service des bâtiments, je peux affirmer qu’il existait bel et bien une liste des immeubles à mon arrivée en 1993 et qu’elle existait toujours à l’arrivée de M. Steiert en 2017, alors informatisée et complétée avec…