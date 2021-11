La sauvagerie de Pony del Sol

ÉBULLITION

Pony del Sol (la Fribourgeoise Gael Kyriakidis) est de retour à Ebullition ce vendredi (21 h). Elle y présentera son nouvel album, intitulé LaSauvagerie, sorti à l’été 2019. Le concert s’annonce doux et intime, puisqu’elle sera accompagnée du seul guitariste Yves Berset. Et de quelques synthétiseurs pour porter cette pop mélancolique et planante. Cette soirée bulloise comprendra aussi Delia Meshlir, nouveau projet folk-rock indie de la Lausannoise Dayla Mischler. Ainsi que Eïla, chœur féminin basé à Fribourg qui interprète des chants tribaux venus du monde entier. www.ebull.ch.