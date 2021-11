L'alliance de gauche part avec quatre candidat·e·s

L'alliance de gauche choisit l’équilibre entre ses forces en présentant des candidat·e·s issu·e·s de chacune de ses trois composantes. La liste pour le second tour comptera dès lors quatre noms : les socialistes Jean-François Steiert (sortant) et Valérie Piller Carrard, la Vert·e·s Sylvie Bonvin-Sansonnens et la Centre Gauche - PCS Sophie Tritten. La présidente socialiste Alizée Rey se retire de la course.

Réunis mardi soir en congrès extraordinaire à Cugy, la huitantaine de délégués du Parti socialiste fribourgeois ont approuvé à l’unanimité moins six abstentions cette stratégie proposée par le comité, qui en avait discuté auparavant avec les partenaires Vert·e·s et Centre Gauche-PCS. Une liste à quatre candidats où figurent les trois partis de l’alliance victorieuse au premier tour doit permettre de renforcer la gauche plurielle tout en offrant un choix aux électrices et électeurs, a argumenté Grégoire Kubski, vice-président du PSF. Car l’objectif de la gauche demeure de reconquérir un troisième siège au Gouvernement.

Développement dans notre procaine édition.