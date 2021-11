Le balayeur poète est de retour

LIVRES. Il n’a pas abandonné son balai ni sa rose, mais avait délaissé sa plume. Six ans après son premier livre, qui s’est écoulé à 40 000 exemplaires (chiffre faramineux pour un livre suisse… et même français), Michel Simonet est de retour en librairie: les Editions Faim de siècle ont verni jeudi Un couple et sept couffins.

Le succès exceptionnel d’Une rose et un balai n’a guère changé le quotidien de Michel Simonet. Il est toujours balayeur dans les rues de Fribourg, orne toujours son chariot d’une fleur fraîche quotidienne. Après avoir hésité à se lancer dans l’écriture d’un second livre, il a franchi le pas, encouragé par l’obtention du Grand prix culturel Migros 2020. Ce nouveau texte revient en partie sur son travail de cantonnier, mais l’essentiel est formé de notes plus intimes…