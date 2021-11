Le canton maintient son aide à l’agriculture

Présentée hier, la Stratégie cantonale pour les améliorations structurelles agricoles se veut ambitieuse.

JEAN GODEL

LÉGISLATURE. Le canton poursuivra son soutien à l’agriculture durant la prochaine législature. Sa Stratégie pour les améliorations structurelles agricoles – Horizon 2030 se veut ambitieuse. Ainsi, durant les cinq prochaines années, il prévoit de dépenser 45 millions de francs de subventions (auxquelles s’ajoutent 54 millions de la Confédération, hors paiements directs) et 4,5 millions d’aide aux exploitations. Mais encore 114 millions sous forme de crédits d’investissement et 13 millions via les prêts du Fonds rural. Total: 176,5 millions. Par effet levier, ce sont 600 millions qui seront investis dans l’économie fribourgeoise, dont 440 millions en mesures…