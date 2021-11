Le Centre soutient les infirmières

MOTS D’ORDRE. Alors que Le Centre Suisse a décidé de laisser la liberté de vote sur l’initiative pour des soins infirmiers forts, le parti fribourgeois l’a plébiscitée. C’est par 36 oui (16 non et 1 abstention) que ses délégués se sont prononcés en faveur du texte mercredi soir. Selon un communiqué, la majorité a jugé le contre-projet «intéressant en termes de formation, mais insuffisant pour améliorer dès aujourd’hui les conditions de travail des infirmières et infirmiers actuellement en fonction».

Les délégués ont apporté un soutien clair à la Loi Covid (49 oui, 2 non et 1 abstention). Pour Le Centre, la certification Covid a «le mérite de légitimer le traitement différencié des personnes ayant un statut immunitaire différent». Le parti relève aussi que les dispositifs de soutien aux…