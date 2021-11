Le Conseil d’Etat dit oui à la Loi fédérale Covid-19

VOTATION DU 28 NOVEMBRE. Le 28 novembre prochain, nous nous exprimerons sur la modification du 19 mars 2021 de la Loi Covid-19. Dans un communiqué diffusé hier, le Conseil d’Etat recommande d’accepter la loi, qui présenterait, selon lui, de nombreux avantages: «Elle permet d’associer correctement les cantons aux décisions du Conseil fédéral, règle les modalités de l’organisation des tests et du traçage des contacts, instaure le certificat sanitaire qui a fait largement ses preuves et a permis la reprise des activités dans le domaine de la restauration, de la culture, de l’événementiel et du sport, enfin elle règle également l’octroi de nombreuses aides pour l’économie, le monde de la culture ou encore l’entrée des jeunes dans le monde professionnel.»