Le rock, c’est toute une histoire

Une fois n’est pas coutume, le Théâtre La Malice propose un concert: Little rock story fait défiler septante ans de musique.

JEUNE PUBLIC. La saison du Théâtre La Malice se poursuit en mode rock’n’roll, avec un spectacle conçu par Claude Whipple. Ce guitariste et chanteur français a aussi une âme de pédagogue: son Little rock story, à découvrir ce samedi à l’aula du CO de Bulle, retrace l’histoire de la musique la plus marquante du X Xe siècle. Le spectacle s’adresse à tous les publics, dès 6 ans.

«Je propose de faire découvrir aux plus jeunes la richesse et les origines d’un monde musical tentaculaire en ciblant ses grands moments caractéristiques et surtout en permettant de vivre l’énergie du rock de l’intérieur», relève Claude Whipple dans sa note d’intention.

Quelque septante ans…