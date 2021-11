Le Salon suisse des goûts et terroirs a séduit 39 000 gourmands

Et ce, malgré l'instauration du certificat Covid et de l'absence de l'Arène gourmande et de l'Amuse-bouche. Un plaisir partagé par les exposants, qui ont réalisé un volume d’affaires identique voire meilleur qu’en 2019. «Certaines personnes nous ont dit qu’elles étaient contentes de dépenser chez les artisans ce qu’elles avaient mis de côté durant la pandémie», explique la diretrice. EF