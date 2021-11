Les arbres et les âmes se dénudent

TOURTEMAGNE. L’automne file bon train. On le sait parce que ce matin de novembre, il fait nuit et froid. Les conifères, bien au chaud dans leur duvet d’épines, semblent dire à leurs voisins feuillus – qui ne le sont plus tant – «on est désolés pour vous, il fallait naître plutôt épicéa». On se surprend à accélérer le pas, pour se réchauffer un peu, car au fond du sauvage vallon de Tourtemagne, les températures sont négatives. Pas un chamois à l’horizon. Même la faune semble avoir regagné ses quartiers d’hiver. Les animaux mettent leur manteau duveteux, tandis que les arbres se dénudent. Chacun prêt à déjouer les pièges de la saison froide. Ici, sur les alpages de Meiden, dans un mois ou peut-être deux, la neige recouvrira tout.

Tandis que les réflexions accompagnent le mouvement, le…