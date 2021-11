Les nageurs populaires attendus à Charmey

NATATION

Le onzième Meeting interclubs de Charmey a lieu ce samedi à la piscine communale. Plus de 70 nageurs non-licenciés des clubs de Romont, Charmey, Marly, Fribourg et Morat s’y mesureront dès 9 h. «Le but de cet événement est d’offrir des possibilités de compétitions aux nageurs qui pratiquent en populaire», précise la présidente de Charmey Natation Esther Lucciola. Toutes les disciplines du 50 m – libre, papillon, brasse et dos – sont au programme de la matinée, ainsi qu’un 100 m quatre nages et des relais. Ce meeting compte pour les qualifications à la Coupe fribourgeoise populaire, qui se tiendra en octobre 2022. GR