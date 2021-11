Les raisons d’une annulation

Il est temps de remettre l’église au milieu du village! En effet, la Corrida n’aura pas lieu. Pourtant, Morat-Fribourg a eu lieu avec bien plus de coureurs, une orga­nisation énorme, avec arrivée en ville. Jean-Bernard Repond, président du comité d’organisation, dit «que la Corrida peut s’appuyer sur une bonne santé financière». Alors, pourquoi n’a-t-elle pas lieu? Dans La Gruyère du 26 août, le journaliste cite M. Repond: «Mais cette annulation est clairement de la responsabilité des personnes non vaccinées.» Tiens donc… Ne serait-ce pas plutôt, comme le dit aussi M. Repond: «Nous devons composer avec la fréquentation ordinaire du centre-ville et cela est impossible à gérer d’un point de vue organisationnel.»

Ces messieurs savent-ils réellement ce que signifie le mot «cause»? Lorsque la peur, la frustration, l’incompréhension, la colère ou le stress envahissent un individu, celui-ci a besoin de trouver un coupable et il fut vite trouvé: le non vacciné! Peut-être que s’ils ne s’étaient pas laissé déborder par leurs émotions, auraient-ils déduit que la cause toute simple est la situation Covid interprétée par nos auto­rités et soumise à l’obéissance aveugle.

Claire Huser Bossel, Bulle