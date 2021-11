Les tireurs bullois troisièmes à Bienne

ESCRIME. Le masters de Bienne, rendezvous réunissant les meilleurs tireurs suisses âgés de 6 à 13 ans, s’est tenu ce week-end à Bienne. Parmi les représentants de l’Ecole d’escrime Bulle (EEB), Renaud Couchouron, Gaël Overney et Ferdinand Rauber. Le jeune trio a fini 3e (sur 9) de la compétition U14 garçons par équipes. «Nous ne nous attendions pas à décrocher ce podium devant Zurich notamment, le plus grand club de Suisse, livre Daniel Buchs, entraîneur et maître d’armes de l’EEB. Cette troisième place est intéressante et prometteuse pour ces trois espoirs, tout heureux de leur premier podium. C’est aussi une bonne chose que l’EEB réussisse pareille performance face à des structures professionnelles.» VT