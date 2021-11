Marie Kolly baptisée espagnole

PATINAGE ARTISTIQUE. Marie Kolly a fait ses débuts sous la bannière espagnole ce weekend à Jaca. Installée en Espagne depuis 2019, la patineuse d’Hauteville avait saisi l’occasion de concourir pour ce pays au printemps dernier. Dans les Pyrénées, la Gruérienne de 22 ans a retrouvé la compétition après deux ans de privation. «J’ai eu de très bonnes sensations pendant le programme court de samedi, raconte-t-elle. C’était un peu plus compliqué lors du long de dimanche. Je manque encore de rythme. Je sais ce que je dois améliorer et je ne me fais donc pas de souci. C’est un bon début pour moi en tant qu’athlète espagnole.» VT