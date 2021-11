née Mooser

BULLE

Marie-Thérèse Savary-Mooser s’est éteinte le 8 novembre au matin, à l’aube de ses 90 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu jeudi, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Marie-Thérèse est née le 14 janvier 1932 à la Condémine, à Bulle, dans le foyer de Joséphine et Auxence Mooser. Elle avait deux frères et une sœur. Après quelques années, la famille déménagea au Maupas, à Vuadens. C’est là que Marie-Thérèse fit sa scolarité et passa sa jeunesse. Elle se mit ensuite au service de quelques familles, puis travailla avec plaisir «aux pierres fines», sur les hauts de Vuadens.

En 1952, elle rencontra Albert Savary. Ils se marièrent deux ans plus tard. De cette union naquirent Jacques, puis Claude, Marianne et Colette. La famille s’installa à la rue des Agges, à…