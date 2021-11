née Balmat

SEMSALES

Marie-Thérèse Savary-Balmat, dite Misette, s’est éteinte le mercredi 17 novembre, à l’âge de 93 ans, après une courte hospitalisation, entourée de l’amour de sa famille. Un dernier hommage lui a été rendu samedi dernier, en l’église de Semsales.

Marie-Thérèse est née le 26 mai 1928 dans le foyer d’Alphonse et Lucie Balmat, à Semsales. Misette, comme tout le monde l’appelait, est la troisième d’une fratrie de sept enfants, composée de deux filles et de cinq garçons. Très jeune, elle travailla aux tourbières du Crêt, au cartonnage et à l’atelier de couture de Magistris, dont elle garda de beaux souvenirs.

Le 31 mai 1947, elle unit sa destinée à Louis Savary, qu’elle avait rencontré à la sortie d’un loto. De cette union, naissent trois enfants: Bernard, Jean-Claude et…