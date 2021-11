RTS2, MERCREDI, À 21 H 05



Steven Taylor est un être ambitieux, possessif et secret. Sa jolie jeune femme, Emily, file le parfait amour avec un peintre, David Shaw. Une fois convaincu de l’infidélité de sa femme, Taylor enquête sur David Shaw et découvre des éléments troublants: l’homme a changé d’identité, commis des délits multiples et sa dernière liaison s’est terminée en mort violente pour sa compagne. Steven Taylor conçoit alors une vengeance machiavélique: en exerçant un chantage implacable, il oblige Shaw à tuer sa femme. Le meurtre parfait. ■