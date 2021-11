Mon voisin le vampire

BANDE DESSINÉE

Tim Seeley et autres

VAMPIRE – LA MASCARADE,

T. I, LA MORSURE DE L’HIVER

Urban Comics

Et si les vampires existaient et avaient construit une société parallèle à la nôtre? Et si, dans l’ombre, ils tiraient des ficelles invisibles, tout en obéissant à un code de discrétion et de morale bien spécifique? Ce monde est celui de Vampire – La Mascarade, où les suceurs de sang sont organisés en clans suivant une hiérarchie très stricte. Ainsi, chaque grande cité est dirigée par un prince avec sa cour, qui essaie de maintenir son pouvoir en permanence, car il n’est pas de pire ennemi pour un vampire qu’un autre vampire.

Une équipe de scénaristes et de dessinateurs réunie autour de Tim Seeley a décidé de transposer en BD l’univers gothique-punk de l’un des plus célèbres jeux de rôle,…