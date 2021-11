Nos terres inconnues

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Rendez-vous dans le Jura avec Amir

Raphaël de Casabianca emmène le chanteur Amir à la découverte du Haut-Jura, terre de hauts plateaux et de forêts majestueuses. Ici, les éléments règnent en maître et rythment le destin d’une poignée d’habitants, amoureux de la nature. Raphaël et Amir rencontrent ces passionnés qui ont choisi de vivre sur cette terre rugueuse: Julien, un photographe naturaliste, Mélodie, une cavalière au destin singulier, Pitou et Annie, les gardiens d’un refuge perché au cœur des dolines, et Rémi et Tedi, des frères qui enseignent «l’arbosanteur», la grimpe des épicéas. ■